Die Tage werden kürzer : Spaziergang in die Dämmerung am Strand von St. Peter-Ording

Eine Stunde länger war die Nacht – doch nach der Zeitumstellung wird es jetzt auch früher dunkel, so dass nachmittägliche Strandspaziergänge in SPO schon in die Dämmerung münden.

St. Peter-Ording | Wenn die Tage kürzer werden, müssen sich die Strandspaziergänger sputen. Nach der Zeitumstellung ging heute schon kurz vor 16 Uhr die Sonne unter – und es kommt ja bekanntlich noch schlimmer: Bis 21. Dezember werden die Tage immer noch ein kleines bisschen kürzer. Für einen Halloween-Spaziergang am Strand von St. Peter-Ording war der Tag aber genau ri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.