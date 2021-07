Rettungseinsatz in Nordfriesland : Zwei Spaziergänger mit Hund von Flut auf Düne in St. Peter-Ording eingeschlossen

Die Tourismuszentrale SPO hatte bereits frühzeitig gewarnt, dass das Hochwasser wesentlich höher als normal am Donnerstag, 29. Juli, ausfallen soll und baten um Achtsamkeit. Doch zwei Spaziergänger gerieten in Gefahr.

St. Peter-Ording | Wie die DLRG mitteilt, sind zwei Spaziergänger mit Hund am Donnerstagnachmittag, 29. Juli, auf einer Dünenkette links neben der Seebrücke im Ortsteil Bad von der Flut eingeschlossen worden. Auch interessant: St. Peter-Ording – Husum: Pkw fährt an unbeschranktem Bahnübergang in Urlauber-Zug „Das Hochwasser ist an diesem Tag wesentlich höher als n...

