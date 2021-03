Bürgermeister-Wahl Schwabstedt : Mit Spannung erwartet: Wer wird Nachfolger von Hartmut Jensen?

Am Donnerstag (25. März) soll die Gemeindevertretung einen neuen Bürgermeister wählen. Bisher einziger Kandidat ist Holger Schwerdt.

Schwabstedt | Mit Spannung wird die Gemeindevertreter-Sitzung in Schwabstedt am Donnerstag (25. März) erwartet. Es soll dann der Nachfolger von Hartmut Jensen, der am 31. Dezember 2020 zurückgetreten war, gewählt werden. Zu der Zusammenkunft, die um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle beginnt, haben sich bereits viele Bürger, Vertreter des Amtes und Bürgermeister aus ande...

