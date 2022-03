Ukraine-Krieg : Solidarität mit der Ukraine: Diese Friedensaktionen sind in Husum, SPO und Umland geplant

Frei zu lesen: Der Krieg in der Ukraine bewegt viele Menschen. Sie gehen auf Straßen und in Kirchen, um ihren Wunsch nach Frieden zu zeigen. Diese Solidaritätsaktionen sind in Husum und Umland geplant.

von Annika Jensen

07. März 2022, 17:43 Uhr

Husum | Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bewegt auch die Menschen in Husum und seinem Umland. Sie wollen deswegen auf vielfältige Weise zeigen, dass sie an die Menschen in der Ukraine und auch an die 98 in Nordfriesland lebenden Ukrainer denken.

In Ostenfeld ist Friedensfeuer mit Andacht geplant

Die Gemeinde und Kirchengemeinde Ostenfeld lädt am Freitag, 11. März, ab 18 Uhr auf dem Grünen Platz zum Friedensfeuer mit Andacht ein. Unter dem Motto „Ostenfeld steht zusammen! Solidarität mit der Ukraine!“ wollen sie den Menschen die Gelegenheit geben, ein gemeinsames Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Nebenbei sollen Geldspenden für die Ukrainer gesammelt werden.

Kirchengemeinden laden zu Friedensgebeten

Auch die Kirchengemeinden in Husum zeigen sich solidarisch mit den Ukrainern. So lädt die evangelische Gemeinde täglich um 18.30 Uhr zum Friedensgebet in die Marienkirche ein. „Ohnmächtig und wütend, verzweifelt und ratlos blicken viele Menschen auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine“, schreibt die Gemeinde auf ihrer Homepage. „Die Kirchengemeinde Husum möchte Gelegenheit bieten, zusammenzukommen, die eigene Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen. Wir denken an die notleidenden Menschen, entzünden Kerzen und beten für den Frieden.“

Die Kirchengemeinden von Eiderstedt laden zu den „Eiderstedter Friedensgebeten" ein. Sie beginnen jeweils um 18 Uhr und zwar montags in der Kirche in Katharinenheerd, mittwochs in der St.-Peter-Kirche in St. Peter-Ording (am Marktplatz) und donnerstags in der Kirche in Tönning statt.

In der St.-Nikolai-Kirche in Bredstedt findet jeden Freitag um 12 Uhr ein Friedensgebet statt, das die Pastoren Schuchardt gestalten werden.

Bis auf Weiteres findet das Friedensgebet in Breklum freitags von 19 bis 19.30 Uhr statt. Ort ist immer die Kapelle des Christian-Jensen-Kollegs (Kirchenstraße 4).

Bis Ostern wird die Langenhorner Kirche jeweils mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet sein. In dieser Stunde werden die Organistinnen zugegen sein. Material zum stillen Gebet liegt aus, Friedenslichter können entzündet werden.

Die katholische Gemeinde Nordfriesland lädt jeden Donnerstag zum Friedensgebet um 12 Uhr in der St.- Christophorus-Kirche in Westerland.