Russland-Ukraine-Krieg : Solidarität für die Ukrainer in Husum und SPO: Rund 700 Menschen halten Mahnwachen

Rund 600 Husumer haben am Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine demonstriert. Verschiedene politische Akteure waren vertreten. Am Samstag gab es in SPO eine Mahnwache.

Husum | Sie wollten es sich nicht nehmen lassen. Sie wollten ihre Solidarität bekunden, ihre Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen. Am Sonntagnachmittag versammelten sich auf dem Marktplatz rund 600 Husumer und Menschen aus der Umgebung, um gegen den russischen Überfall auf die Ukraine zu demonstrieren. Sie waren damit einem Aufruf der Partei Bündnis 90/Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.