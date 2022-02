Erneuerbare Energien : Solarpark in Hattstedt: So entscheidet der Bauausschuss der Gemeinde

Auf einer größeren Fläche an der Bahnlinie Husum-Bredstedt soll ein Solarpark entstehen. Bürger sollen sich finanziell beteiligen können. Der Bauausschuss beriet in seiner jüngsten Sitzung über das Vorhaben.

Hattstedt | 17 Hektar soll die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage in Hattstedt östlich und westlich der Bahnstrecke Hamburg-Westerland am Driftinger Weg umfassen. Verträglich, im Einklang mit Fauna und Flora und innerhalb des Sichtschutzes von Knicks soll sie sich in die Landschaft einfügen und so von der B5 aus nicht direkt ins Auge fallen. Mehr zum Them...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.