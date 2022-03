Photovoltaikanlage in Tating : Ja oder Nein zum Solarpark: Bürger stimmen zur Landtagswahl auch darüber ab

Landtagswahl 2022: Im Mai entscheiden die Bürger in Tating nicht nur über die Regierung in Kiel, sondern auch, ob sie eine neue PV-Anlage wollen. Der Gemeinderat legte diese Entscheidung in die Hände der Bevölkerung.

Tating | Am Tag der Landtagswahl am 8. Mai haben Tatings Einwohner einen weiteren Wahlzettel in der Hand. Was in vielen anderen Gemeinden den politischen Gremien und Bürgermeistern vorgeworfen wird, nämlich Bürger nicht ausreichend zu beteiligen, soll in der Gemeinde Tating nicht passieren. Die Einwohner sollen bestimmen, ob sie eine weitere Photovoltaik (PV)-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.