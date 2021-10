Tating : Solarpark Tating: Entscheidung über zweite Anlage wieder verschoben

Argumente gegen einen weiteren Solarpark in Tating haben der Gemeindevertretung zu denken gegeben. Die Entscheidung über den Start der Bauleitplanung wurde daher vertagt. Doch der Bürgermeister sieht auch Argumente dafür.

Tating | Aufatmen in den Reihen der 30 Zuhörer, insbesondere der erschienenen Mitglieder der Bürgerinitiative, in der Tatinger Mehrzweckhalle. Die Entscheidung der Gemeindevertreter über die Bauleitplanung für einen weiteren Freiflächen-Solarpark ist zum zweiten Mal auf Antrag von Bürgermeister Hans Jacob Peters (CDU) in jüngster Sitzung einstimmig verschoben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.