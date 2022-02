Erneuerbare Energien : Solarpark: Gemeinderat Hattstedt stimmt für 17-Hektar-Anlage

Viele Vorteile sieht der Gemeinderat im Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Hattstedt. Sie soll auf Flächen rechts und links der Bahnstrecke Husum-Westerland entstehen.

Hattstedt | Die Würfel sind gefallen. In der Gemeinde Hattstedt kann eine 17 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage mit Beteiligung der Bürger in die Feinplanung gehen. Der im Ort wohnende Planer Markus Andresen hatte sowohl den Bau- und Planungsausschuss sowie den Gemeinderat überzeugt. Mit einer Enthaltung stimmten die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.