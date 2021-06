Hermann-Tast-Schule in Husum : Karriere-Kick Software-Challenge: Vom Lego-Roboter zum dualen Studium bei SAP

Niko Haß (18) ist Bundessieger in einer Software-Challenge der Kieler Uni und der Fachhochschule Wedel. Er gewann gegen einen Schüler in Friedrichshafen. Beide schickten von ihnen programmierte Spieler in ein Brettspiel.

Husum | Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will ab nächstem Jahr Informatik-Unterricht an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien zur Pflicht machen, und das ab siebtem Jahrgang. Das teilte das Ministerium im Mai mit. Niko Haß (18) aus Viöl ist darauf nicht angewiesen, denn er genoss an der Hermann-Tast-Schule (HTS) in Husum in der Oberstufe bereits Informati...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.