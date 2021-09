Bundestagswahl 2021 : Friedrichstadt, Tönning, Bredstedt: So wählen die Gemeinden im südlichen Nordfriesland

Im Großen und Ganzen folgten die Gemeinden im südlichen Nordfriesland dem Bundestrend: Die SPD gewinnt Stimmen, die CDU verliert, in manchen Gemeinden wie in Bredstedt und St. Peter-Ording sogar erdrutschartig.

Friedrichstadt/Tönning/Bredstedt | Rote Hochburgen wie Tönning und Friedrichstadt bleiben bei der Bundestagswahl am 26. September in der Hand der SPD, während die konservativen Gemeinden der CDU überwiegend treu bleiben. Trotzdem muss die CDU fast überall teils heftige Verluste hinnehmen. Kurioses Ergebnis in der kleinen Gemeinde Kirchspiel Garding auf Eiderstedt: CDU und SPD kommen au...

