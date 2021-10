Leerstände in Bredstedt : Siegmar Wallats Idee: So kann man trostlos wirkende Gebäude aufpeppen

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ortskernentwicklung will Hauseigentümer und Künstler für sein Vorhaben gewinnen.

Bredstedt | Kunst macht sich in Bredstedt rar. Herausragend und immer wieder Hingucker für Einheimische und Gäste gut ist aber etwa das „Tanzende Haus“ am Markt 32, das die Künstlerin Gesche Nordmann 2012 im Stile des berühmten Malers Friedensreich Hundertwasser kreiert hat. Weiterlesen: So soll der Quickhorner Wald schöner werden Ebenso farbenfroh und von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.