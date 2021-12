Todesfall in Winnert : Ein Ort steht unter Schock: Betroffene Reaktionen nach dem Streit mit tragischem Ausgang

Es war eine Party, es gab einen Streit und wenig später war ein Mensch tot. Was sich am Dienstagabend in Winnert abspielte, schockiert viele. Was sagen Bewohner und Helfer wenige Tage danach?

Winnert | Die Szenerie in Winnert am Sonnabendmittag scheint die augenblickliche Gemütsslage in der Gemeinde am östlichen Rand von Nordfriesland widerzuspiegeln: Der Himmel ist wolkenverhangen, es sind nicht mehr als fünf Grad, Regen fällt. „Sehen Sie“, ruft eine ältere Frau herüber, die mit dem Fuß im Rinnstein der Hauptstraße ein paar Blätter zur Seite schieb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.