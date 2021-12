Husum und Umgebung : Frische Brötchen: So haben die Bäcker an Weihnachten und Silvester 2021 geöffnet

Heiligabend und Silvester haben alle Bäcker geöffnet. Doch wer am zweiten Weihnachtsfeiertag frische Brötchen kaufen möchte, hat nicht viel Auswahl. Eine Übersicht:

Husum | Wer an den Weihnachtstagen frische Brötchen essen möchte, hat am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nicht wirklich viel Auswahl. (Wenn nicht anders angegeben, ist jeweils am 1.und 2. Weihnachtstag und Neujahr geschlossen) Bäcker Bistro Café Heidi Römling, Siemensstr. 30 (Hagebau), Heiligabend: 6-12 Uhr, Silvester: 6-12 Uhr Bäckerei/Kondi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.