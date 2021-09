Alarmierung auf Eiderstedt : Warum die Sirenen auf Eiderstedt mancherorts heulen und anderswo nicht

In Garding heulen bei Einsätzen noch die Sirenen auf, anderswo aber nicht. Warum das so ist, erklären die Wehrführer von Garding, Tönning und St. Peter-Ording. Und was die Bürger damit zu tun haben.

Garding | Vor 30 Jahren war es keine Frage: Beim Feuerwehreinsatz wurden die Sirenen ausgelöst. Damit wurden die Einsatzkräfte alarmiert – und gleichzeitig wussten die Bürger sofort: Es ist etwas geschehen. Und dass sie im Straßenverkehr aufpassen und die Wege freihalten mussten. Allerdings hat der laute Warnton auch regelmäßig „Sehleute“ an die Straßenränder g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.