Landtagswahl in SH 2022 : Nordfriesland- Nord und Süd: Silke Backsen und Andreas Tietze kandidieren für die Grünen

Die Pellwormerin Silke Backsen und ihre Familie haben bundesweit für Aufsehen gesorgt mit ihrer Klimaklage. Nun will Backsen in den Landtag. Andreas Tietze sitzt dort bereits, will aber weitermachen.

Nordfriesland | Der Husumer Andreas Tietze (Wahlkreis 1 Nordfriesland-Nord) und die Pellwormerin Silke Backsen (Wahlkreis 2 Nordfriesland-Süd) ziehen als nordfriesische Direktkandidaten für Bündnis 90/Die Grünen in den Landtagswahlkampf. Das Duo werde Nordfriesland mit einer breiten Themenvielfalt vertreten und im gesamten Spektrum der politischen Agenda aktiv sein, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.