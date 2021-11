VR-Bank-Gebäude in Viöl : Alarm im Ortskern: Sieben Verletzte und zwei Explosionen – Feuerwehr probt den Ernstfall

Für alle, die sich gefragt haben, was am Samstag in Viöl los war: Es handelte sich um eine Großübung, der Feuerwehr, bei der niemand verletzt wurde. Spannend war es trotzdem und nach langer Corona-Pause auch dringend nötig.

Viöl | Sirenenalarm in Viöl und Umgebung am Samstag (20.) um 14.12 Uhr – und nur wenige Minuten später eilen Feuerwehrfahrzeuge aus unterschiedlichen Richtungen ins Zentrum der Gemeinde. Unmittelbar neben dem Amtsgebäude laufen Feuerwehrleute auf das große Gelände der VR-Bank Westküste zu – und rasch säumen zahlreiche „Sehleute“ die Fußwege. Doch was ist da ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.