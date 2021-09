Tourismus in Nordfriesland : Sieben Standorte, 22 Suiten: Seegatten Aparthotel kommt nach Pellworm

2024 sollen die ersten Gäste begrüßt werden. Für das neue Projekt setzt das Seegatten Aparthotel auf bestehende Gebäude - baut aber auch neue.

Pellworm | Es ist ein Riesenprojekt, dass nach Pellworm kommen soll: Das Seegatten Aparthotel will ab 2024 Touristen in ihren Unterkünften willkommen heißen. „Verteilt auf sieben Standorte entstehen dort unter anderem 22 Suiten, 96 Schlafgelegenheiten sowie Gastronomie und Eventflächen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Planungs- und Beratungsunternehmen D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.