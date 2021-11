Unfallflucht in Breklum : Seniorin in der Alten Dorfstraße angefahren, Unfallverursacher kümmert sich nicht

Die alte Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei sucht jetzt nach dem Unfallverursacher.

Breklum | Am Sonnabendnachmittag (30. Oktober) wurde eine Frau in Höhe der Einmündung Alte Dorfstraße/ Eikmannsweg in Breklum von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer des blauen Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern, wie die Polizei mitteilt. Die Seniorin ging gegen 13.45 Uhr mit ihrem Rollator am linken Fahrbahnrand in d...

