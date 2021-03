Corona in Nordfriesland : Warum Astrazenica jetzt mehr nachgefragt ist: Zahlen und Fakten zum Impfen

Seit heute kann sich die Prioritätsgruppe 2 anmelden. Die Nachfrage nach Astrazenica steigt nach anfänglicher Kritik.

Nordfriesland | Die Impfzentren in Husum und Niebüll haben noch immer nicht alle Impflinien im Betrieb. In Husum werden derzeit zwei, in Niebüll eine Impflinie betrieben, wobei die in Niebüll bis zum 14. März nur vormittags geöffnet ist. Ab dem 15.März soll sie aber auch ganztägig betrieben werden, erklärt der Kreis auf Nachfrage. Wann die dritte Impfstraße in Husum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.