Polizeibericht Nordfriesland : Seeth: Einbruch in Container – Treibstoff gestohlen

Unbekannte brechen einen Container auf und entwenden mehrere Kanister Diesel.

20. April 2021, 12:45 Uhr

Seeth | Zwischen Freitagnachmittag und heute Morgen brachen unbekannte Täter einen Container an der L38 zwischen Seeth und Schwabstedt auf. Nach Angaben aus dem Polizeibericht steht er am Ortsausgang von Seeth.

Bauzaun und Vorhängeschlösser aufgebrochen

Die Täter brachen demnach einen Bauzaun auf und anschließend die Vorhängeschlösser des Containers. Sie entwendeten mehrere Kanister mit Diesel.



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedrichstadt per Telefon unter 04881/2869920 oder per Mail an friedrichstadt.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.