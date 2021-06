Hilfe für Seehundbabys : Seehundjäger Toni Thurm rettet erste Heuler der Saison vor St. Peter-Ording

Sabine ist der erste Heuler, der in diesem Jahr vor St. Peter-Ording entdeckt wurde. Durch Unwissenheit der Menschen geraten immer noch viele Seehundbabys vor der Westküste in Gefahr.

St. Peter-Ording | „Sabine“ ist der erste Heuler des Jahres – gefunden am Ordinger Strand von St. Peter-Ording. Ihr Retter ist Seehundjäger Toni Thurm, der für die Findelkinder an dem zwölf Kilometern langen Sandstrand an der Westküste ehrenamtlich im Einsatz ist. Auch interessant: Landwirt Owe Klützke aus Tating liebt seine Kühe, doch hat sein Betrieb eine Zukunft? ...

