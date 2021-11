Schwabstedt : Sechs Gemeinden, ein Laternelaufen: Großer Sternenmarsch mit 400 Teilnehmern

Nach einem Jahr corona-bedingter Zwangspause fand der große Laternen-Umzug nun wieder in Schwabstedt statt. Von drei Startpunkten am Ortsrand zogen die Kinder und Erwachsenen zum Feuerwehrgerätehaus.

Schwabstedt | Ein toller Anblick: Ein riesiges Lichtermeer zog sich durch Schwabstedt. 400 Kinder und Erwachsene nahmen an diesem außergewöhnlichen Laternenumzug teil. Immer am ersten Sonnabend nach dem Martinstag am 11. November – und jetzt zum 13. Mal – findet der traditionelle St.-Martins-Laternen-Sternmarsch der sechs Gemeinden im Kirchspiel Schwabstedt statt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.