Bredstedt : Schwimmen in Corona-Zeiten: Erlebnisbad Bredstedt öffnet seine Türen

Das Erlebnisbad in Bredstedt öffnet seine Türen, allerdings ist erstmal wegen der Corona-Regeln nur Bahnenschwimmen erlaubt.

Bredstedt | Als das erste in der Region öffnet das Erlebnisbad in Bredstedt am Freitag (21. Mai) seine Türen. Alle Freunde des kühlen Nass können dann wieder Bahnen schwimmen – wenn auch unter Auflagen. Besondere Auflagen Ein Mund- und Nasenschutz ist sowohl im Eingangs- und Kassenbereich als auch beim Betreten der Umkleideräume und in den überdachten Berei...

