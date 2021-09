B202 zwischen Tönning und Garding : Schwerer Verkehrsunfall mit drei Pkw: Fünf Menschen verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagmittag um 12 Uhr auf der B202 zwischen Tönning und Garding. Am Unfallschwerpunkt „Axendorfer Weg“ waren drei PKW zusammengeprallt, es gab fünf Verletzte.

Kotzenbüll | Der Kotzenbüller Kreuzungsbereich „Axendorfer Weg“ war in der Vergangenheit bereits mehrfach Unfallschwerpunkt, ein schwerer Unfall davon verlief sogar tödlich. Am Freitagmittag herrschte ein sehr starkes Verkehrsaufkommen durch den Bettenwechsel in St. Peter-Ording. Mehrere Streifenwagen sperrten die Unfallstelle voll ab und leiteten den starken V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.