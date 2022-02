Gemarkung Hemme : Glatte Straßen am Samstagmorgen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B5

Ein Skoda kam nach einem missglückten Überholmanöver von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beide Insassen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Hemme | Stellenweise war es am Samstagmorgen extrem glatt auf den Straßen. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich um 6.45 Uhr auf der B 5 in der Gemarkung Hemme. Ein Skoda befuhr die B 5 in nördlicher Richtung. In der Gemarkung Hemme versuchte der Fahrer, einen Lkw der Post zu überholen. Dieses Manöver misslang – der Skoda geriet aufgrund der extremen ...

