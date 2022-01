Sperrung zwischen B200 und B201 : Schwerer Unfall in Schwesing: Pkw prallt frontal mit Trecker zusammen

In Schwesing ist es am Freitagmorgen zwischen der B201 und der B200 zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Pkw ist frontal mit einem Trecker zusammengestoßen. Die Unfallstelle ist ab Ortseingang Schwesing komplett gesperrt.

Schwesing | Am Montagmorgen kam es gegen 8.20 Uhr in Schwesing zu einem schweren Unfall. Ein Pkw ist frontal mit einem Trecker zusammengestoßen. In dem Auto saß eine Mutter aus Flensburg und ihr vier-jähriges Kind. Die Frau hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. In dem Trecker saßen zwei Männer. Alle Personen wurden in Folge des Unfalls eingeklemmt und muss...

