Klimakrise in Nordfriesland : Schwere Sturmflut – und was dann? Wo in Husum, Schobüll, Nordstrand Gefahren lauern

Angenommen, es bricht eine schwere Sturmflut mit anhaltendem Wind aus Nordwest auf die Küste vor Husum. Halten dann die Deiche, wie versprochen?

Nordfriesland | Die Ahr, die in Nordrhein-Westfalen zum reißenden Fluss wird und Verderben bringt – die Bilder haben uns auf dramatische Weise den Klimawandel vor Augen geführt. Daher geht shz.de in Gesprächen mit lokalen Fachleuten der Frage nach, wie sich der Klimawandel unmittelbar in Husum, in Schobüll und auf Nordstrand bemerkbar macht. Ist die Region gewappnet ...

