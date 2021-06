Unfall auf B5 – Stau in Husum : Schwer verletzt: Vater und Tochter überschlagen sich im Landrover – B5 drei Stunden gesperrt

Die schwer Verletzte Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Westküstenklinikum geflogen. Ihr ebenfalls verletzter Vater wurde zuvor mit dem Rettungswagen dorthin gebracht.

Husum/Milstedt | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr auf der B5 zwischen den Anschlussstellen Husum-Hafen-Süd und Mildstedt. Nach zahlreichen Notrufmeldungen hatte die zentrale Rettungsleitstelle Nord in Harrislee Großalarm ausgelöst: Mehrere Rettungswagen des Landkreises und ein Notarzteinsatzfahrzeug eilten an die Unfallstell...

