Kinderheime in St. Peter-Ording : Schwarze Pädagogik?: Wissenschaftler untersuchen Zustände in Heimen in SPO

Was Kinder in den 1950er bis 1980er Jahren in den Kurheimen in St. Peter-Ording alles erdulden mussten, das untersuchen jetzt Wissenschaftler aus Kiel – im Auftrag der Gemeinde.

St. Peter-Ording | Zahlreiche Kinderkurheime entstanden in den 1920er und 1930er Jahren in St. Peter-Ording. Viele Jungen und Mädchen wurden speziell in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg an die Küste geschickt. Sie sollten in der Regel in sechswöchigen Kuren an der frischen Nordseeluft zu Kräften kommen, chronische Krankheiten wie Allergien gelindert werden. Gesetzl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.