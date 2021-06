Umfrage der Fraktion Die Linke : Schwabstedter Seniorenwohnungen: Hartmut Jensen weiß 64 Haushalte hinter sich

Vorbereitungen für eine Einwohnerversammlung zum Schwabstedter Neubaugebiet Hollbusch laufen an. Hartmut Jensen (Fraktion Die Linke) zählt laut Umfrage in 64 Haushalten Interesse an Seniorenwohnungen.

Schwabstedt | Die Sache eilt. In Kürze soll der Bebauungsplan zum Schwabstedter Neubaugebiet Hollbusch nach Auskunft des Meldorfer Planungsbüros Methner öffentlich ausliegen. Liegt er aus, soll eine Einwohnerversammlung einberufen werden, dort werden Kriterien diskutiert, unter denen Interessenten sich auf Grundstücke bewerben können. Hausaufgaben für Die Linke ...

