Schwabstedt : Die neue Pastorin Kirstin Kristoffersen will Familienkirche etablieren

Pastorin Kirstin Kristoffersen ist die Neue in der Kirchengemeinde Schwabstedt und tritt ihren Dienst am 1. April an.

Schwabstedt | Zum 1. April beginnt Kirstin Kristoffersen (56) als neue Pastorin der Kirchengemeinde Schwabstedt ihren Dienst. Sie tritt damit die Nachfolge von Sylvia und Michael Goltz an, die im vergangenen Jahr nach St. Peter-Ording gewechselt waren. Aus der Gemeinde erreichen die Neue jetzt schon viele Signale, dass man sich auf sie freue und sie herzlich wil...

