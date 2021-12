Amt Nordsee -Treene : Schutz vor sexualisierter Gewalt: So sollen Frauen mit Behinderung geschützt werden

In einem Gespräch zwischen der Gleichstellungsbeauftragen des Amtes Nordsee-Treene und der neuen Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung ging es um sexualisierte Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen mit Behinderungen.

Mildstedt | Menschen mit Behinderung sind fast immer in irgendeiner Form auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Sie sind es gewohnt, viel mehr körperliche Nähe zuzulassen, als jeder andere Mensch. Sie müssen sich anfassen lassen und das oft genug in sehr intimen Situationen. Lesen Sie dazu: 20 Jahre hauptamtliche Gleichstellungsarbeit in Mildstedt Desha...

