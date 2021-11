Corona in Nordfriesland : „Selbst Stoßlüften reicht nicht“: Lüftungsanlagen für die Grundschulen im Amt Mittleres Nordfriesland

Das Corona-Risiko vermindern möchte der Schulverband Mittleres Nordfriesland in seinen Schulen. Es soll daher demnächst moderne Raumlüftungs-Technik installiert werden.

Bredstedt | Wichtiges Thema in jüngster Sitzung des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland war der Einbau fest installierter raumlufttechnischer Anlagen (RTL) in allen Grundschulstandorten,sechs an der Zahl (Joldelund, Drelsdorf, Breklum, Bredstedt, Bordelum und Langenhorn). Auch interessant: Ortsentwicklung Bredstedt: Diese Projekte will die Stadt in Angriff ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.