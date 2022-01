Corona-Krise in Nordfriesland : Schulstart in Omikron-Welle: Wie Schüler, Eltern und Lehrer das erlebt haben

Massenhafte Tests am Wochenende in Familien und die Testpflicht für alle am Montagmorgen in der Schule – erste Rückmeldungen vom Verlauf des Tages.

Husum/Bredstedt | Für den Schulstart am Montag hatte Ministerin Karin Prien klare Regeln verkündet. Eltern sollten darauf achten, dass bereits übers Wochenende Selbsttests gemacht werden. So sollen Corona-Viren erst gar nicht in die Schulen eingeschleppt werden. Und Schüler, Eltern, Lehrer – egal, wer ein Schulgebäude betritt, soll sich unverzüglich testen. Weiterle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.