Neubau der Schule in Rantrum : Gemeinderat diskutiert über Fördermittel: Wie nach Absagen noch Hoffnung keimt

Zusagen, Absagen, Hoffen – beim Werben um Fördermittel für den Neubau der Schule in Rantrum geht es auf und ab. Der Gemeinderat bewertete das jetzt.

Rantrum | 1,4 Millionen Euro haben oder nicht – das ist für viele Dörfer in Nordfriesland ein gewaltiger Unterschied. So auch in Rantrum. Darum ging Bürgermeister Henning Weitze (WIR) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates noch einmal auf die Finanzierung des beschlossenen Schulneubaus ein, der insgesamt zehn Millionen kosten wird. Ja – Nein – Vielleicht:...

