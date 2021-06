„Jugendwaldspiele-Tag“ : Unterricht in der Natur: Schulkinder aus Tönning erforschen den Katinger-Watt-Wald

Alle 175 Schüler der Tönninger „Schule am Ostertor“ waren bei den „Jugendwaldspielen“ an zwölf Stationen mitten in der Natur eifrig bei der Sache. Die kleinen Entdecker wollten alles genau wissen.

Kating | „Einfach toll“ finden Cheyenne, Taylor, Emil, Celine und all die anderen 171 Kinder der Tönninger „Schule am Ostertor“ die „Jugendwaldspiele“. Auch interessant: Nach Corona: Wieder Leben und auch neue Chefs in der Jugendherberge Bei strahlend blauem Himmel beginnt ein „Schultag in freier Natur“ im Katinger-Watt-Wald. Wissensvermittlung in fre...

