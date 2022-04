Schulen in Nordfriesland : Schule Ohrstedt: Schließung ist vom Tisch, doch jetzt beginnt die Arbeit erst richtig

Nahezu einstimmig votierte der zuständige Schulverband Viöl Ende März für den Fortbestand der Gemeinschaftsschule Ohrstedt. Damit dieser Beschluss zukunftsfähig ist, müssen nun alle an einem Strang ziehen und kreativ werden.

Oster-Ohrstedt | Der Jubel war groß, als im Schulverband Viöl nahezu einstimmig die Entscheidung fiel, die Gemeinschaftsschule Ohrstedt zu erhalten. Damit konnte der Anfang März fälschlicherweise an die Eltern verteilte Brief über die unvermeidlich erscheinende Schulschließung ad acta gelegt werden. Lesen Sie auch: Jubel in Ohrstedt: Die Gemeinschaftsschule wird ni...

