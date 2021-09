Gefährdeter Schulstandort : Schülermangel an Gemeinschaftsschule Ohrstedt: Kritik von Eltern, Hoffnung aus der Politik

Eine anonyme Umfrage sollte klären, warum so wenige Eltern ihre Kinder an der Gemeinschaftsschule angemeldet haben, dass es dieses Schuljahr keine fünfte Klasse gibt. Doch daraus ist nichts geworden.

Viöl | Sie wollen die Talfahrt stoppen. Das ist der feste Wille der Mitglieder des Ausschusses im Schulverband Viöl. Mit allen Kräften soll massiv an dem Fortbestand des schon seit Jahren gefährdeten Gemeinschaftsschulstandortes in Ohrstedt gearbeitet werden. Dazu werde, so Schulverbandsvorsteher Jan Thormählen, in jüngster Sitzung, jeder einzelne gebraucht....

