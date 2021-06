Bredstedt : Schüler machen graue Blumenkübel bunt

Kunstunterricht im Freien, darüber freuten sich Schüler aus Bredstedt in den vergangenen Wochen: Ihre Kunstwerke auf grauem Beton verschönern nun die Stadt.

Bredstedt | Genau so bunt wie die Pflanzen in ihnen, sind jetzt 13 bislang graue Pflanzkübel für Blumen in Bredstedt. Den traurigen Anblick übermalten Jungen und Mädchen der Gemeinschaftsschule Bredstedt, der Grundschule Bredstedt sowie der Dänischen Schule, in den vergangenen Wochen im Kunstunterricht mit farbenfrohen Motiven. Auch interessant: Streit um Wege...

