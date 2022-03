SPO, Husum, Friedrichstadt : Winter- Wonderland in Nordfriesland: Bilder vom Schnee im Frühling

Am Donnerstagmorgen mussten sich die Menschen in Husum, Schwabstedt und Friedrichstadt erst einmal die Augen reiben. Ihre Landschaft, ihre Städte waren noch einmal weiß gepudert. In den frühen Morgenstunden war Schnee gefallen.

Husum/Schwabstedt/Friedrichstadt | Schnee und das nicht mal wenig, überra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.