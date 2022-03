Schulen in Nordfriesland : Schließung Gemeinschaftsschule Ohrstedt: Schulverbandsvorsteher räumt Fehler ein

Lautstark, aber friedlich verlief die große Demonstration für den Erhalt der Gemeinschaftsschule Ohrstedt. Schulverbandsvorsteher Jan Thormählen räumt Fehler ein, verweist aber auch auf die rückläufigen Schülerzahlen.

Oster-Ohrstedt | Ob die große Protestaktion am Mittwochabend vor dem Schulzentrum Ohrstedt noch zur Rettung der Gemeinschaftsschule beiträgt, wird sich am Dienstag, 29. März, zeigen. Dann wird der Schulverband Viöl entscheiden, ob die Schule tatsächlich im Sommer geschlossen wird. Seit Jahren sind die Schülerzahlen rückfläufig, in diesem Schuljahr gibt es keine fünfte...

