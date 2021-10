Ärger im Gemeinderat Hude : Schild abgerissen: Bürgermeister Ulrich Kinner zeigt erneut Gemeindevertreter an

Keine Ruhe in Hude: „Löschwassserstelle“ steht auf einem alten Schild, dass jetzt Politiker, Polizei und Staatsanwaltschaft auf Trab hält.

Hude | Hudes Bürgermeister Ulrich Kinner hat erneut Gemeindevertreter Manuel Clausen angezeigt – in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Auch das kochte neben anderen Streitpunkten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hoch. Weiterlesen: Hitzige Debatte im Gemeinderat Hude: Bürgermeister Ulrich Kinner zeigte Gemeindevertreter Manuel Clausen an Es ge...

