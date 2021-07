Flutkatastrophe in Westdeutschland : Schichtwechsel: Weitere Einsatzkräfte aus Nordfriesland nach Rheinland-Pfalz gestartet

Sie lösen die seit vergangen Dienstag im Katastrophengebiet helfenden Einsatzkräfte ab: Am Samstag sind 14 weitere Feuerwehrleute aus dem Kreisgebiett nach Rheinland-Pfalz aufgebrochen.

Nordfriesland | Am heutigen Sonntag sollten sie bereits in Flutgebiet in Rheinland-Pfalz angekommen sein:14 frische Einsatzkräfte der nordfriesischen Feuerwehrbereitschaft sind am Samstagabend in das Überschwemmungsgebiet gestartet. Sie lösen dort ihre Kameradinnen und Kameraden ab, die am vergangenen Dienstag die rund 14-stüdnige Fahrt in das Katastrophengebiet ange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.