SPO nach den Stürmen : Strandschäden nach „Zeynep“ und „Antonia“: Tourismus-Zentrale zieht Bilanz

Den Strandbar-Pfahlbau am Ordinger Strand hat Tief „Zeynep“ am schlimmsten getroffen, wie eine Begehung am Mittwoch offenbarte. Doch mit der Reparatur soll am Montag begonnen werden.

St. Peter-Ording | Ein erster Hauch von Frühling lag am Mittwoch über St. Peter-Ording. Viele Menschen genossen einen Spaziergang im strahlenden Sonnenschein am Strand entlang, Kite-Surfer tummelten sich auf den Wellen der Nordsee bei einer anständigen Brise. Nur der zerstörte Holzsteg zur Strandbar am Ordinger Strand erinnerte noch daran, welche Gewalten seit Ende verg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.