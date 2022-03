Krieg in der Ukraine : Satelliten-Ausfall: Nordfrieslands Windkraftbranche hilft Enercon aus der Not

Das Kieler Ministerium für Digitalisierung beobachtet den Zwischenfall in der Energieversorgung. Betriebsführer auch in Nordfriesland helfen Enercon. Sie stellen ihre eigenen Verbindungen überbrückend zur Verfügung.

Nordfriesland | Aufmerksam beobachtet die schleswig-holsteinische Landesregierung die Nachrichten über den Ausfall eines kalifornischen Kommunikations-Satelliten, der die Steuerung für 5800 Anlagen des Herstellers Enercon in Europa beschädigt hatte. So war eine „bedeutende Zahl“ der Enercon-Anlagen auch von Arge Netz in Husum nicht mehr ansteuerbar, wie ein Unternehm...

