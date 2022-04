Sanierung Eiderstedter Kirchen : Besonderer Einsatz auf dem Bau: Wie Christoph Stolle Fledermäuse beschützt

Ein Fledermausexperte sorgt dafür, dass bei der Sanierung der Eiderstedter Kirchen keine schützenswerten Arten gestört oder gar vertrieben werden. Seinen Einsatz regelt das Bundesnaturschutzgesetz per „Zugriffsverbot“.

Eiderstedt | Was die Sanierung der 16 Kirchen auf Eiderstedt angeht, so gibt es da einen ungewöhnlichen Aspekt, um den sich Christoph Stolle im Auftrag des Kirchenkreises kümmert: Als Artenschutzsachverständiger sorgt der Fledermausexperte dafür, dass alle schützenswerten Tiere, die bisher in den Gotteshäusern leben, ihr angestammtes Zuhause auch nach der Sanierun...

