Segeln auf der Nordsee : So bereitet sich der Husumer Segler-Verein auf die Saison vor

Am Südufer des Husumer Hafens erwachte übers Wochenende der Segler-Verein aus dem Winterschlaf. Mitt April sollen die Boote dann zu Wasser gelassen werden.

Husum | Im Herbst werden die Schwimmbrücken des Husumer Segler-Vereins stets an Land gebracht, um sie vor Beschädigungen durch Eisgang zu schützen. An den vergangenen Wochenenden reparierten und malten die Vereinsmitglieder ihre Stege. Jetzt folgte das „zu Bach bringen“. Bevor die Boote Mitte April wieder zu Wasser kommen, steht am 1. April die wegen Corona v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.