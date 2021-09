Landtagswahl SH 2022 : SSW Nordfriesland nominiert Lars Harms und Sybilla Nitsch für Kiel

Lars Harms und Sybilla Nitsch sollen vom SSW-Landesparteitag im Dezember für den Landtagswahlkampf nominiert werden. So entschied der Kreisverband Nordfriesland.

Husum | Lars Harms und Sybilla Nitsch sollen ab 2022 für den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) in den Landtag. Dafür votierte jetzt der SSW-Kreisverband in einer Tagung im Husumhus in Husum. Darüber informierte der SSW jetzt shz.de. Landtag neu für Sybilla Nitsch Für Lars Harms wäre das nichts weiter als die Fortsetzung seiner Arbeit im Landtag, ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.