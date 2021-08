St. Peter-Ording : SPO hilft: Musikfest zugunsten der Flutopfer in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vom 27. bis 29. August findet das Charity-Picknick-Konzert-Wochenende im Westküstenpark in St. Peter-Ording statt. Jan Schröder, Pat Fritz und Moritz Kruit wollen das Publikum unterhalten. Der Erlös wird gespendet.

St. Peter-Ording | Für die Aktion „SPO hilft!“ für die Flutopfer im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler will die Tourismus-Zentrale SPO (TZ) mit einem dreitägigen Musikfest am Wochenende im Westküstenpark Spenden sammeln. Denn eins ist klar: Spenden werden in der Katastrophen-Region in Rheinland-Pfalz weiterhin dringend benötigt. Hilfsaktion vor einem Monat gestartet Mit...

